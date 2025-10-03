Ecco la manovra | dal taglio Irpef al bonus mamme sconti e catasto La legge di bilancio in 7 punti

Roma – Comincia a prendere forma la prossima manovra, un testo «leggero», accompagnato da circa 40 collegati che affronteranno le più diverse materie, dall’ippica agli investimenti fino ai Lep e l’Autonomia Differenziata. Si parte con 16 miliardi finanziati per il 40% (6,5 miliardi) con nuove entrate e il resto con tagli alla spesa (9,5 miliardi). A questo va aggiunto un piccolo «tesoretto» in disavanzo di 2,3 miliardi. Ma l’importo complessivo potrebbe lievitare nelle prossime settimane. Il Documento programmatico di finanza pubblica, presentato venerdì 3 ottobre alla Camera, delinea il quadro della prossima legge di Bilancio, confermando il percorso di riduzione del deficit al 3%, che potrebbe portare il Paese fuori dalla procedura di infrazione Ue un anno prima del tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ecco la manovra: dal taglio Irpef al bonus mamme, sconti e catasto. La legge di bilancio in 7 punti

