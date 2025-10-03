"Creattiva è la festa della fantasia all’ennesima potenza, ma anche un grande motore di sviluppo". Parola di Luciano Patelli, presidente Promoberg Srl. Che poi snocciola i numeri: "Ogni anno porta a Bergamo decine di migliaia di visitatori e centinaia di imprese, creando valore economico e turistico: un indotto che è linfa vitale oltre che valore aggiunto per il nostro territorio. Siamo orgogliosi di come la manifestazione continui a crescere e a generare entusiasmo ed energia positiva, dentro e fuori i padiglioni fieristici. E questa edizione autunnale ci rende ancora più fieri di poter essere protagonisti sul territorio grazie ad un progetto, quello di PreVieni in Fiera, che racconta in maniera concreta la volontà della nostra realtà di impegnarci a costruire legami con tutte le istituzioni e di lavorare a beneficio dell’intera comunità, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco la fantasia al potere. Corsi, riciclo, curiosità: il giro del mondo a colori