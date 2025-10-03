Ecco il nuovo dormitorio Ieri il taglio del nastro | Tanti in difficoltà

Il dormitorio e i nuovi spazi della Casa della Carità sono stati inaugurati ieri a Santa Teresa e, per l’occasione, è arrivato il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei. I nuovi spazi sono al secondo e terzo piano della struttura e dopo due anni di lavori, costati circa un milione, frutto di donazioni e soprattutto della vendita del patrimonio, ora sono a disposizione delle persone più fragili. Tra gli adeguamenti portati a termine la realizzazione di una seconda scala di emergenza esterna che collega tutti i piani, un nuovo ascensore dotato di porte resistenti al fuoco, porte tagliafuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

