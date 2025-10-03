Ecco di cosa Taylor Swift voleva parlare con l' album The Life of A Showgirl e come l' ha raccontato per filo e per segno
Taylor Swift non fa mai due album uguali. È una cosa che ha spiegato lei stessa nel corso degli anni e un principio che continua a seguire una pubblicazione dopo l'altra. Per The Life of a Showgirl non poteva andare diversamente. Così, dopo il malinconico, triste e arrabbiato The Tortured Poets Department, si è spinta all'estremo opposto, con un album dai ritmi semplici e in levare che, ovviamente, crea già molta conversazione. La premessa dell'album è semplice: è un riflesso di ciò che è la vita reale di una showgirl, quando le luci si spengono e deve tornare a casa dopo ore di spettacolo. L'artista ne ha già parlato in alcuni dei suoi vecchi brani, ma ora va ancora più a fondo nell'argomento, rivelando il suo rapporto con la fama, con l'essere costantemente sotto gli occhi del pubblico e, naturalmente, anche con l'amore, l'amicizia o persino con le sue nemesi nel settore. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
