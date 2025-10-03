Ecco come funzionerà Privacy Display su Samsung Galaxy S26 Ultra

Tuttoandroid.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati pubblicati due screenshot che ci anticipano il funzionamento di Privacy Display su Samsung Galaxy S26 Ultra L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

ecco come funzioner224 privacy display su samsung galaxy s26 ultra

© Tuttoandroid.net - Ecco come funzionerà Privacy Display su Samsung Galaxy S26 Ultra

In questa notizia si parla di: funzioner - privacy

funzioner224 privacy display samsungGalaxy La funzione 'Privacy Display' di S26 Ultra viene spiegata in una nuova fuga di notizie - Una nuova fuga di notizie ha condiviso ulteriori informazioni sulla funzione 'Privacy display' che dovrebbe essere presente nel Galaxy S26 Ultra. notebookcheck.it scrive

funzioner224 privacy display samsungGalaxy S26 Ultra, filtrano dettagli sulla nuova modalità Privacy dello schermo - Tra le novità di Galaxy S26 Ultra, come emerso già ad agosto, ci sarà il display Flex Magic Pixel. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Funzioner224 Privacy Display Samsung