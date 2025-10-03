eana stefano de alessandri nominato presidente

L’ Alleanza Europea delle Agenzie di Stampa ha nominato per il prossimo biennio l’amministratore delegato dell’ Ansa, Stefano De Alessandri, come nuovo presidente. Subentra a Fabrice Fries, numero uno dell’ Agence France-Presse. Commentando la nomina, De Alessandri ha dichiarato: «Sono onorato di poter contribuire con la mia esperienza a Eana, poiché credo che la collaborazione tra agenzie sia fondamentale per affrontare la complessità del panorama informativo odierno». Durante la stessa assemblea è stato accolto come nuovo membro l’ingresso dell’agenzia di stampa lettone Leta, che diventa così il 33esimo partner dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

