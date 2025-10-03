Eana Stefano De Alessandri nominato presidente
L’ Alleanza Europea delle Agenzie di Stampa ha nominato per il prossimo biennio l’amministratore delegato dell’ Ansa, Stefano De Alessandri, come nuovo presidente. Subentra a Fabrice Fries, numero uno dell’ Agence France-Presse. Commentando la nomina, De Alessandri ha dichiarato: «Sono onorato di poter contribuire con la mia esperienza a Eana, poiché credo che la collaborazione tra agenzie sia fondamentale per affrontare la complessità del panorama informativo odierno». Durante la stessa assemblea è stato accolto come nuovo membro l’ingresso dell’agenzia di stampa lettone Leta, che diventa così il 33esimo partner dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: eana - stefano
Stefano De Alessandri, CEO @Agenzia_Ansa , nuovo presidente della federazione europea delle agenzie di stampa. #EANA #stampa - X Vai su X
Stefano De Alessandri nominato presidente Federazione europea agenzie di stampa - The post Stefano De Alessandri nominato presidente Federazione europea agenzie di stampa appeared first on Primaonline - Scrive msn.com
ANSA alla presidenza di Alleanza europea delle agenzie di stampa - Stefano De Alessandri, amministratore delegato dell'ANSA, è stato eletto presidente di Eana, l'associazione che riunisce le principali 33 agenzie di stampa europee. Lo riporta msn.com