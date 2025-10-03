EA torna privata | la maxi offerta da 55 miliardi che delude i gamers

La big dei videogiochi Electronic Arts (EA) torna privata, grazie ad un’offerta avanzata dal fondo sovrano saudita ed altri investitori, che hanno messo sul piatto la cifra record di 55 miliardi di dollari per rilevare la società. Un deal che si rivela molto interessante per gli azionisti, che incasseranno un bel premio, mentre lo stesso non può dirsi dei gamers, le cui aspettative sono state già deluse in passato. I termini dell’operazione. EA ha annunciato che sarà acquisita contanti dal Fondo di investimento sovrano dell’Arabia Saudita ( PIF ), assieme ad altri investitori quali Silver Lake e Affinity Partners, per un valore di 55 miliardi di dollari, pagati in contanti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

