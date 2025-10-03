EA SPORTS FC 26 | Scarica Ora la Patch 1.03! Rivoluzione al Kick Off Fix per FUT e PC
L’attesa è finita: Electronic Arts ha rilasciato ufficialmente la Patch 1.0.3 per EA SPORTS FC 26. L’aggiornamento è già disponibile per le versioni PlayStation, Xbox e PC del gioco, portando con sé una serie di correzioni cruciali e miglioramenti richiesti a gran voce dalla community. (Le versioni per Nintendo Switch 1 e 2 seguiranno a breve). Ecco un riepilogo dettagliato di tutto ciò che è stato sistemato e migliorato con l’ultima Title Update. Focus sul Gameplay: Più Equilibrio in Campo. La novità più significativa riguarda il calcio d’inizio, spesso sfruttato per creare opportunità d’attacco immediate. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: sports - scarica
Ecco tutti i dettagli su come procedere al download della versione di prova a tempo di EA Sports FC 26 su PlayStation e Xbox. https://www.everyeye.it/notizie/ea-sports-fc-26-come-scaricare-versione-prova-ps4-ps5-xbox-link-download-828881.html?utm_me - facebook.com Vai su Facebook
EA Sports FC 26: migliori moduli, tattiche e ruoli giocatore - In questa guida vi andremo a parlare di alcuni dei migliori moduli e tattiche da utilizzare sul nuovo EA Sports FC 26. Da tuttotek.it
EA Sports FC 26 è un pranzo al sacco per gli appassionati di calcio – La Recensione - Dopo averlo provato approfonditamente, ecco la nostra recensione di EA Sports FC 26: due diversi gameplay e le modalità carriere più ricche. Scrive techprincess.it