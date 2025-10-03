EA FC 26 Team 2 Cornerstones Elenco Carte Della Seconda Squadra Dei Pilastri
Il Team 2 Cornerstones per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali della seconda squadra dei Pilastri sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di venerdi 3 ottobre. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! Nella squadra Cornerstones sono inseriti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono per vincere alcuni dei tornei e dei campionati più importanti d’europa. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
