ea fc 26 sbc kylian mbappe potm settembre laliga recensione e test in game con il meta

La SBC Kylian Mbappe POTM è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete riscattare sia la carta speciale che i premi accedendo all'area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. Il premio è stato assegnato poichè Kylian Mbappe è stato determinante nelle partite disputate in campionato dal Real Madrid durante il mese di Settembre. Le votazioni della community sono state determinanti per decretare il vincitore del premio Player Of The Month. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

