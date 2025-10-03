ea fc 26 sbc david hancko cornerstones recensione e test in game con il meta

La SBC David Hancko Cornerstones è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete riscattare sia la carta speciale che i premi accedendo all’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! Il difensore slovacco è stato uno dei calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione ha ricevuto un boost significativo delle statistiche e dell’overall. Completando la Sfida Creazione Rosa del centrale difensivo, che milita nell’ Atletico Madrid, potete ricevere anche premi aggiuntivi da utilizzare per completare altre eventuali SBC o per rinforzare ulteriormente la vostra squadra e riuscire a competere sia nelle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

