È tempo di Rallylegend Rombo di motori sul Titano
È partita ieri la 23ª edizione del Rallylegend, accolta da un rombo fragoroso e dall’entusiasmo di migliaia di appassionati accorsi a San Marino. A dare ulteriore energia al primo giorno è stata la conferenza inaugurale aperta al pubblico, alla presenza delle istituzioni e dei grandi protagonisti di questa edizione: tra loro leggende del calibro di Markku Alén, Miki Biasion, Alister McRae, Kalle Rovanperä, Mauro Zambelli e Gigi Galli. Un’occasione imperdibile per i fan, che hanno potuto incontrare da vicino i propri idoli. La giornata di oggi entra subito nel vivo con due prove speciali in notturna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
