È tempo di ’boröle’ Ecco la regina del bosco autunnale

Tempo di castagne, o meglio, di boröle. A Casale di Albino, nella Bergamasca, domenica 5 si celebra la regina del bosco autunnale, con la 37ª sagra delle borole. Si tratta della tradizionale castagnata, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori. In vetrina la castagna, simbolo della Valle del Lujo e, che viene presentata nella sua veste autunnale, come caldarrosta. La preparazione è spettacolare: in due grandi padelle bucherellate, della capienza ciascuna di 15 chilogrammi, vengono fatti saltare fino a 5 quintali di castagne: ogni ‘soffiata’ (lancio delle castagne in padella) è una festa per tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

