È stato trovato un cadavere a Milano

Milanotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 30 anni è stato trovato morto in via dell’Assunta, zona Vaiano Valle, venerdì 3 ottobre. Sul posto l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con ambulanza e automedica in codice rosso, e i carabinieri. L'intervento del personale sanitarioIl personale sanitario è intervenuto e ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stato - trovato

"Non ricordo come l’ho uccisa”. Femminicidio, l’uomo trovato in stato confusionale. Non risponde al magistrato

La maxi discarica della vergogna: in un’area di 20 metri quadrati è stato trovato di tutto

L’avvocato di Sempio: "Il corpo non era stato trovato. E già si parlava di omicidio"

Un cadavere è stato trovato nelle campagne di Foggia: sul corpo c'è una ferita d'arma da fuoco - I carabinieri, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e risalire all'identità della vittima, che non aveva documenti con sé. Da today.it

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un'auto distrutta da un incendio - Il tragico rinvenimento in un'area sterrata alle porte di Roma ... Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Stato Trovato Cadavere