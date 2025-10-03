È stato trovato un cadavere a Milano

Un uomo di 30 anni è stato trovato morto in via dell’Assunta, zona Vaiano Valle, venerdì 3 ottobre. Sul posto l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con ambulanza e automedica in codice rosso, e i carabinieri. L'intervento del personale sanitarioIl personale sanitario è intervenuto e ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: stato - trovato

"Non ricordo come l’ho uccisa”. Femminicidio, l’uomo trovato in stato confusionale. Non risponde al magistrato

La maxi discarica della vergogna: in un’area di 20 metri quadrati è stato trovato di tutto

L’avvocato di Sempio: "Il corpo non era stato trovato. E già si parlava di omicidio"

Un serpente è stato trovato al drive-thru di un popolare fast food a Monrovia, in California - facebook.com Vai su Facebook

L'Europa che verrà, l'Italia è sulla buona strada: il 27 settembre il corpo di un uomo è stato trovato impiccato dietro un cartello stradale ad Anderlecht ( comune di Bruxelles) esposto ai passanti, vicino all'autostrada, nei pressi del centro commerciale Westland. - X Vai su X

Un cadavere è stato trovato nelle campagne di Foggia: sul corpo c'è una ferita d'arma da fuoco - I carabinieri, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e risalire all'identità della vittima, che non aveva documenti con sé. Da today.it

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un'auto distrutta da un incendio - Il tragico rinvenimento in un'area sterrata alle porte di Roma ... Si legge su romatoday.it