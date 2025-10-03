È sparita Flotilla ore di angoscia per la giornalista italiana L’appello disperato della famiglia

C’è un caso che sta facendo preoccupare sulla già complessa vicenda della Global Sumud Flotilla. Dalla mezzanotte di ieri non si hanno più contatti con Michela Monte, giornalista riminese imbarcata sulla Estrella y Manuel, una delle imbarcazioni dirette verso Gaza e intercettate dalle forze speciali israeliane. La comunicazione è stata diffusa dai familiari sul profilo Facebook della cronista. “L’unità di crisi della Farnesina – scrivono – ci ha informati che, non essendosi registrate criticità nell’operazione, Michela dovrebbe trovarsi, insieme agli altri italiani e internazionali, trattenuta nel porto israeliano per poi essere trasferita in un centro di detenzione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it