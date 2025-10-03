È sparita Flotilla ore di angoscia per la giornalista italiana L’appello disperato della famiglia
C’è un caso che sta facendo preoccupare sulla già complessa vicenda della Global Sumud Flotilla. Dalla mezzanotte di ieri non si hanno più contatti con Michela Monte, giornalista riminese imbarcata sulla Estrella y Manuel, una delle imbarcazioni dirette verso Gaza e intercettate dalle forze speciali israeliane. La comunicazione è stata diffusa dai familiari sul profilo Facebook della cronista. “L’unità di crisi della Farnesina – scrivono – ci ha informati che, non essendosi registrate criticità nell’operazione, Michela dovrebbe trovarsi, insieme agli altri italiani e internazionali, trattenuta nel porto israeliano per poi essere trasferita in un centro di detenzione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: sparita - flotilla
La cantautrice presenta "Amuri Luci", parla della Flotilla, delle manifestazioni per Gaza e critica la frammentazione della Sinistra - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, 200 arresti. Intanto altre 22 barche navigano verso Gaza - "Il portavoce della Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, ha fornito un aggiornamento sulla missione" in un post su Instagram, confermando ... Secondo iltempo.it
Barche Flotilla, partiremo nelle prossime ore da Siracusa - Lo ha detto la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia dal porto grande di Siracusa dove stanno arrivando le ... Da ansa.it