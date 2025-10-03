E sì lo stiamo facendo | il coraggioso messaggio dell' attivista Thiago Avila prima dell' abbordaggio e perché la Flotilla dal mare è arrivata a terra
La notte del 1° ottobre, poco prima che la Global Sumud Flotilla fosse fermata da Israele in acque internazionali, l'attivista Thiago Avila, ora agli arresti, ha inviato un messaggio che spiegava lo spirito della missione e incoraggiava a non arrendersi. Lo ha sentito anche una skipper che aveva lasciato una barca, ma non quegli ideali. Come le migliaia in piazza oggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: stiamo - facendo
Banche, Gros Pietro: "Su crediti stiamo facendo quello che chiede Giorgetti"
MotoGp, dopo tre podi consecutivi Bezzecchi in pista a Brno. "Stiamo facendo tanti miglioramenti"
Arezzo, Cutolo: “Stiamo facendo un percorso di crescita”
Il senso di ciò che stiamo facendo per me è questo. - facebook.com Vai su Facebook
? “Stiamo facendo una cosa molto semplice: stiamo aiutando le startup a crescere per rendersi sempre più pronte a un mercato vasto come quello del mondo delle PMI [...]” Cristiano Camponeschi @DeloitteItalia Leggi l’articolo completo https://rivista.micr - X Vai su X