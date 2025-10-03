È scomparso il mio gatto E ci sono tanti altri casi

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il mio adorato Tommy non torna più a casa dal 2 settembre. L’ho cercato ovunque, ovunque significa cantine, garage, campi, case abbandonate, ho fatto annunci in parecchie pagine Facebook dei vari paesi qui vicino, attaccato volantini ovunque, girato e rigirato, ma niente di niente. Tommy ha un collare turchese ed ha circa 6 anni, gattino grigio e bianco non si fa accarezzare" il messaggio è di una residente di Villanova di Bagnacavallo, riportato su facebook su più pagine, come raccontato dalla stessa interessata. Un messaggio come se ne vedono tanti, ma, questi tanti, stanno diventando troppi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

