E rompevano a mem***acci il commento virale di Totti ai rigori sbagliati della Roma

All'indomani della rocambolesca sconfitta casalinga contro il Lille di Olivier Giroud, i tifosi della Roma ancora non riescono a capacitarsi di come i loro beniamini non siano riusciti a trasformare un calcio di rigore su tre tentativi dopo che l'arbitro aveva fatto ripetere per ben due volte il tiro dagli undici metri: una situazione surreale che ha attirato inevitabilmente anche l'attenzione dell'ex capitano Francesco Totti, il cui commento è diventato virale sui social network. I francesi riescono quindi a espugnare l'Olimpico nel secondo turno dell'Europa League 20252026, capitalizzando la rete messa a segno dal centrocampista islandese Hákon Arnar Haraldsson al sesto minuto del primo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "E rompevano a me...m***acci..." il commento virale di Totti ai rigori sbagliati della Roma