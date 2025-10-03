È morto Remo Girone l’attore aveva 76 anni Tra i protagonisti de ‘La Piovra’

È morto a 76 anni Remo Girone, l’attore diventato famoso per lo sceneggiato televisivo ‘ La Piovra ‘. A quanto si apprende Girone è scomparso nella sua abitazione di Monaco. Il premio alla carriera “International Starlight Cinema Award” a Venezia. Nel 2021, durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si è svolto come di consueto l’ International Starlight Cinema Award. Il riconoscimento dedicato ai due attori scomparsi Libero De Rienzo e Piera Degli Esposti. L’Academy ha scelto di assegnare per il 2021 due Premi speciali alla carriera: a Marina Confalone e proprio a Remo Girone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

