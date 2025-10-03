È morto Remo Girone la scomparsa improvvisa dell’attore Il successo esploso con La Piovra in Tv
È morto stasera 3 ottobre Remo Girone, indimenticato Tano Cariddi ne La Piovra, sceneggiato tv di grandissimo successo. Ne da notizia Sorrisi e canzoni tv online. L’attore aveva 76 anni, ed è scomparso improvvisamente nella casa di Monaco in cui viveva con la moglie Vittoria Zinny. Era nato il primo dicembre 1948 ad Asmara, in Eritrea. La carriera dal teatro alla Tv. Remo Girone aveva iniziato a recitare giovanissimo, abbandonando poi gli studi di Economia e commercio per entrare nell ‘Accademia di arte drammatica “Silvio d’Amico”. L’esordio sul grande schermo era arrivato nel 1972 con il film Roma rivuole Cesare, del regista ungherese Miklos Jancsò. 🔗 Leggi su Open.online
