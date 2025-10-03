E' morto Remo Girone indimenticato Tano Cariddi de La Piovra

È morto stasera Remo Girone, indimenticato Tano Cariddi ne La Piovra, sceneggiato tv di grandissimo successo. Ne da notizia Sorrisi e canzoni tv online. L'attore aveva 76 anni, ed è scomparso improvvisamente nella casa di Monaco in cui viveva con la moglie Vittoria. Era nato il primo dicembre 1948 ad Asmara, in Eritrea da genitori italiani che si erano trasferiti lì. A tredici anni torna a vivere. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - E' morto Remo Girone, indimenticato Tano Cariddi de La Piovra

In questa notizia si parla di: morto - remo

Lutto nel mondo sportivo, è morto Remo Gaetti: storico medico dell’Ancona Calcio

Remo Ianicelli trovato morto in un dirupo sul Matese: era scomparso ieri dopo il suo compleanno

Chiesa umbra in lutto, è morto monsignor Remo Serafini

Il principio educativo posto alla base è: insegnare significa far fare esperienze. Il fare permette di capire, diceva. Morto Remo #Rostagno, uno dei padri del teatro ragazzi italiano - la Repubblica - X Vai su X

La tragedia si è consumata in diretta streaming su TikTok Il 23enne scalatore è morto precipitando nel vuoto da 730 metri di altezza - facebook.com Vai su Facebook

Morto Remo Girone, indimenticato Tano Cariddi de La Piovra - È morto stasera Remo Girone, indimenticato Tano Cariddi ne La Piovra, sceneggiato tv di grandissimo successo. Da ansa.it

Addio a Remo Girone, il Tano Cariddi de La Piovra - Girone, noto soprattutto per il ruolo di Tano Cariddi nella fiction La Piovra, ha avuto una carriera lunga decenni che ha attraversato teatro, cinema e televisione con risultati di rilievo. Riporta tg.la7.it