È morto Remo Girone indimenticabile Tano Cariddi de La Piovra

Chi era Remo Girone, l’attore simbolo de La Piovra. È morto all’età di 76 anni Remo Girone, attore che ha segnato la storia della televisione italiana grazie al ruolo di Gaetano “Tano” Cariddi nello sceneggiato cult La Piovra. L’attore si è spento nella sua casa di Monaco di Baviera, dove viveva da anni con la moglie Victoria Zinny. Nato ad Asmara, in Eritrea, nel 1947, Girone si era trasferito in Italia giovanissimo, costruendo passo dopo passo una carriera intensa e poliedrica, divisa tra teatro, cinema e televisione. Girone era figlio di una famiglia italiana che aveva costruito la propria vita nella colonia africana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
