È morto Remo Girone indimenticabile Tano Cariddi de La Piovra

Notizieaudaci.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi era Remo Girone, l’attore simbolo de La Piovra. È morto all’età di 76 anni Remo Girone, attore che ha segnato la storia della televisione italiana grazie al ruolo di Gaetano “TanoCariddi nello sceneggiato cult La Piovra. L’attore si è spento nella sua casa di Monaco di Baviera, dove viveva da anni con la moglie Victoria Zinny. Nato ad Asmara, in Eritrea, nel 1947, Girone si era trasferito in Italia giovanissimo, costruendo passo dopo passo una carriera intensa e poliedrica, divisa tra teatro, cinema e televisione.  Girone  era figlio di una famiglia italiana che aveva costruito la propria vita nella colonia africana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

200 morto remo girone indimenticabile tano cariddi de la piovra

© Notizieaudaci.it - È morto Remo Girone, indimenticabile Tano Cariddi de La Piovra

In questa notizia si parla di: morto - remo

Lutto nel mondo sportivo, è morto Remo Gaetti: storico medico dell’Ancona Calcio

Remo Ianicelli trovato morto in un dirupo sul Matese: era scomparso ieri dopo il suo compleanno

Chiesa umbra in lutto, è morto monsignor Remo Serafini

200 morto remo gironeMorto Remo Girone, addio al Tano Cariddi della Piovra - Il voto noto della televisione, 76 anni, è morto improvvisamente nella sua abitazione di Monaco, dove ... Segnala iltempo.it

200 morto remo gironeMorto Remo Girone, interpretò Tano Cariddi ne “La Piovra” - L’attore è mancato all’età di 76 anni dopo una lunga carriera fra teatro, cinema e tv ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Remo Girone