E’ morto Remo Girone divenne famoso con La Piovra in tv

Roma, 3 ott. (askanews) – Il mondo dello spettacolo italiano piange Remo Girone, attore di straordinario talento e volto tra i più riconoscibili di cinema, teatro e televisione morto oggi all’età di 76 anni. Nato ad Asmara, in Eritrea, il 1° dicembre 1948, Girone era figlio di una famiglia italiana che aveva costruito la propria vita nella colonia africana. A soli tredici anni si trasferì a Roma, dove completò gli studi e intraprese un percorso che lo avrebbe reso uno degli attori più iconici del nostro Paese. Dopo un breve passaggio all’università di Economia, Girone scelse di inseguire la sua vocazione artistica e frequentò l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it