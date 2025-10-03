È morto Remo Girone addio all'attore de La Piovra | aveva 76 anni

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto a 76 anni Remo Girone, indimenticabile Tano Cariddi de La Piovra. L'attore si è spento nella sua casa di Monaco dove viveva con la moglie Victoria Zinny. 🔗 Leggi su Fanpage.it

