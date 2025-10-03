È Morto Remo Girone | Addio a Tano Cariddi Il Volto del Male Affascinante

Lawebstar.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento a Monaco all’età di 76 anni l’attore che ha legato indissolubilmente il suo nome al ruolo del boss Tano Cariddi nella celebre serie La Piovra. L’Indimenticabile Eredità di Tano Cariddi Remo Girone è morto all’età di 76 anni nella sua casa di Monaco, dove risiedeva con la . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

200 morto remo girone addio a tano cariddi il volto del male affascinante

© Lawebstar.it - È Morto Remo Girone: Addio a Tano Cariddi, Il Volto del Male Affascinante

In questa notizia si parla di: morto - remo

Lutto nel mondo sportivo, è morto Remo Gaetti: storico medico dell’Ancona Calcio

Remo Ianicelli trovato morto in un dirupo sul Matese: era scomparso ieri dopo il suo compleanno

Chiesa umbra in lutto, è morto monsignor Remo Serafini

200 morto remo girone&#200; morto a 76 anni l’attore italiano Remo Girone - È morto a 76 anni l’attore italiano Remo Girone, noto soprattutto per aver interpretato il personaggio del criminale Tano Cariddi nella serie televisiva La Piovra. Segnala ilpost.it

200 morto remo girone&#200; morto Remo Girone, indimenticabile volto della tv e del teatro italiano - Remo Girone, attore icona del piccolo schermo, è morto improvvisamente a 76 anni nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva con la moglie Victoria Zinny. it.blastingnews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Remo Girone