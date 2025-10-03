È morto l’attore Remo Girone

È morto all’età di 76 anni l’attore Remo Girone. L’uomo viveva da tempo a Monaco con la moglie Victoria Zinny. Tra i tanti ruoli nella sua lunga carriera tra cinema e tv uno dei principali è stato il personaggio di Tano Cariddi nella celebre fiction La Piovra. Chi era Remo Girone. Remo Girone è nato ad Asmara, in Eritrea, ed è stato uno degli attori italiani più apprezzati di fine ‘900. Il suo successo è dovuto soprattutto a La Piovra, che ha reso il suo personaggio, Tano Cariddi, una vera icona cult. Ma la sua è tata una carriera di grande livello sin dalle collaborazioni con maestri del calibro di Ettore Scola e Andrea Molaioli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

