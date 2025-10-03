È morto l’attore Remo Girone
È morto all’età di 76 anni l’attore Remo Girone. L’uomo viveva da tempo a Monaco con la moglie Victoria Zinny. Tra i tanti ruoli nella sua lunga carriera tra cinema e tv uno dei principali è stato il personaggio di Tano Cariddi nella celebre fiction La Piovra. Chi era Remo Girone. Remo Girone è nato ad Asmara, in Eritrea, ed è stato uno degli attori italiani più apprezzati di fine ‘900. Il suo successo è dovuto soprattutto a La Piovra, che ha reso il suo personaggio, Tano Cariddi, una vera icona cult. Ma la sua è tata una carriera di grande livello sin dalle collaborazioni con maestri del calibro di Ettore Scola e Andrea Molaioli. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: morto - attore
Addio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival”
“Ecco com’è morto”. L’annuncio della moglie sulle reali cause della scomparsa dell’attore
Addio a Tom Troupe, attore di "Star Trek" e "La signora in giallo": è morto a 97 anni
Addio all'attore Federico Grassi Il cordoglio del Teatro Stabile di Catania https://qds.it/lutto-teatro-morto-attore-federico-grassi-cordoglio-stabile-catania/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com Vai su Facebook
Morto Brad Everett Young, fotografo delle star e attore di Grey's Anatomy #bradeverettyoung #morto #attore #greysanatomy #19settembre https://tgcom24.mediaset.it/televisione/brad-everett-young-morto-grey-s-anatomy_103677206-202502k.shtml… - X Vai su X