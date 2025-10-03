È morto l’attore Remo Girone

Lettera43.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto all’età di 76 anni l’attore Remo Girone. L’uomo viveva da tempo a Monaco con la moglie Victoria Zinny. Tra i tanti ruoli nella sua lunga carriera tra cinema e tv uno dei principali è stato il personaggio di Tano Cariddi nella celebre fiction La Piovra. Chi era Remo Girone. Remo Girone è nato ad Asmara, in Eritrea, ed è stato uno degli attori italiani più apprezzati di fine ‘900. Il suo successo è dovuto soprattutto a La Piovra, che ha reso il suo personaggio, Tano Cariddi, una vera icona cult. Ma la sua è tata una carriera di grande livello sin dalle collaborazioni con maestri del calibro di Ettore Scola e Andrea Molaioli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

200 morto l8217attore remo girone

© Lettera43.it - È morto l’attore Remo Girone

In questa notizia si parla di: morto - attore

Addio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival”

“Ecco com’è morto”. L’annuncio della moglie sulle reali cause della scomparsa dell’attore

Addio a Tom Troupe, attore di "Star Trek" e "La signora in giallo": è morto a 97 anni

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto L8217attore Remo