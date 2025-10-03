E’ morto l’attore Remo Girone aveva 76 anni | interpretò Tano Cariddi nella serie tv ‘La Piovra’
(Adnkronos) – E' morto oggi, venerdì 3 ottobre, a 76 anni Remo Girone. Attore dal carisma magnetico, volto indimenticabile con la sua interpretazione di Tano Cariddi nella serie tv 'La Piovra', è morto improvvisamente nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva da alcuni anni insieme alla moglie, l'attrice argentina Victoria Zinny. Con lui se . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: morto - attore
Addio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival”
“Ecco com’è morto”. L’annuncio della moglie sulle reali cause della scomparsa dell’attore
Addio a Tom Troupe, attore di "Star Trek" e "La signora in giallo": è morto a 97 anni
Addio all'attore Federico Grassi Il cordoglio del Teatro Stabile di Catania https://qds.it/lutto-teatro-morto-attore-federico-grassi-cordoglio-stabile-catania/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com Vai su Facebook
Morto Brad Everett Young, fotografo delle star e attore di Grey's Anatomy #bradeverettyoung #morto #attore #greysanatomy #19settembre https://tgcom24.mediaset.it/televisione/brad-everett-young-morto-grey-s-anatomy_103677206-202502k.shtml… - X Vai su X