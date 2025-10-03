E’ morto l’attore Remo Girone aveva 76 anni | interpretò Tano Cariddi nella serie tv ‘La Piovra’

Periodicodaily.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E' morto oggi, venerdì 3 ottobre, a 76 anni Remo Girone. Attore dal carisma magnetico, volto indimenticabile con la sua interpretazione di Tano Cariddi nella serie tv 'La Piovra', è morto improvvisamente nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva da alcuni anni insieme alla moglie, l'attrice argentina Victoria Zinny. Con lui se . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - attore

Addio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival”

“Ecco com’è morto”. L’annuncio della moglie sulle reali cause della scomparsa dell’attore

Addio a Tom Troupe, attore di "Star Trek" e "La signora in giallo": è morto a 97 anni

Cerca Video su questo argomento: E8217 Morto L8217attore Remo