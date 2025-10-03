E’ morta Vera Vigevani Jarach madre di Plaza de Mayo custode della memoria

(Adnkronos) – E' morta all'età di 97 anni Vera Vigevani Jarach, giornalista e scrittrice italo-argentina. Nata a Milano il 5 marzo 1928 era una madre di Plaza de Mayo. Ad annunciare la sua scomparsa le 'Abuelas de Plaza de Mayo' in un post su Facebook. "Le nonne di Plaza de Mayo salutano con profonda tristezza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Morta a 97 anni la madre di Plaza de Mayo Vera Vigevani Jarach. Fuggì da Mussolini e fu vittima della dittatura argentina #ANSA

Livia Drusilla: La Prima Vera Imperatrice Morta il 28 settembre, (58 a.C. – 29 d.C.) è stata una delle figure femminili più imponenti e complesse della storia di Roma: Livia Drusilla. Non fu solo la moglie del primo Imperatore, Augusto, o la madre del successiv

Morta a 97 anni la madre di Plaza de Mayo Vera Vigevani Jarach - E' una storia tragica e allo stesso tempo piena di forza e speranza quella di Vera Vigevani Jarach, madre di Plaza de Mayo morta oggi a Buenos Aires a 97 anni. Secondo ansa.it