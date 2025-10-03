È morta Dolores Dori | era stata abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano con tre ferite di pistola Era la sorella di un pentito

Era stata abbandonata in strada da un’auto giovedì sera, davanti allospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, con tre ferite da arma da fuoco. Ed è lì che è morta, nella notte di venerdì, Dolores Dori, 44enne residente a Vicenza, sorella di un collaboratore di giustizia entrato recentemente nel programma di protezione. I carabinieri di Brescia, coordinati dal pm Francesca Sussarellu, indagano per omicidio, allargando lo sguardo anche anche fuori provincia, per ricostruire la vicenda. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza installate in strada e nella zona dell’ospedale di Desenzano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

