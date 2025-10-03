Con profondo dolore e rispetto, la comunità internazionale e, in particolare, quella italo-argentina, piange la scomparsa di Vera Vigevani Jarach, figura emblematica di resilienza, memoria e lotta per la giustizia. Giornalista e scrittrice, Vera è morta all’età di 97 anni, lasciando un’eredità indelebile come Madre di Plaza de Mayo. La notizia della sua dipartita è stata diffusa dalle ‘Abuelas de Plaza de Mayo’ (Nonne di Plaza de Mayo) attraverso un toccante post su Facebook, nel quale si celebra la sua vita dedicata alla difesa dei diritti umani e al combattimento dell’oblio. Una vita segnata da due genocidi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - È morta a 97 anni la “madre coraggio” di Plaza de Mayo: la sua storia fa tremare il cuore