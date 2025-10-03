La notizia del blocco della flottilla nella notte tra l’1 e il 2 ottobre arriva a Firenze come una scossa e nel giro di una manciata d’ore si trasforma in protesta studentesca. È da poco passata l’alba quando gli universitari danno vita a un presidio in piazza Santissima Annunziata, da li il passo verso l’azione è breve: decidono di occupare la facoltà di Comunicazione e studi umanistici in via Laura, appendono striscioni e bandiere palestinesi, riempiono i corridoi con megafoni e volantini, dichiarano lo stop alle lezioni: "Un blocco didattico a oltranza" e trasformano l’università in un presidio permanente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

È l'alba in via Laura, occupazione in facoltà. La protesta arriva anche dentro i licei : "Basta accordi con Israele e la Leonardo"