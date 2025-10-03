È la lotta pacifica quella che dà risultati Vale anche per i cortei di Torino e per i pochi vandalismi
Un monitor di 80 pollici fatto cadere e andato in frantumi. Tavoli e sedie rovesciati. Due o tre fari a batteria danneggiati. Alcune scritte con lo spray sui muri. Un video wall danneggiato, riparabile. Questo il bilancio dei danni provocati dalla irruzione di un gruppo di manifestanti nelle OGR (ex officine grandi riparazioni) luogo di eventi main stream a Torino, la sera prima della convention che ospita Bezos e Von der Leyen. La stima attendibile l’ho raccolta intervistando un dipendente di una ditta che gestisce l’allestimento dell’evento. A suo parere potrebbe trattarsi di un danno attorno ai 7 mila euro su un valore totale di probabilmente 50 volte superiore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
