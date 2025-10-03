È in arrivo Xbox Cloud Gaming gratis con la pubblicità e senza Game Pass per un report

Microsoft potrebbe rivoluzionare ancora una volta il suo ecosistema gaming, visto che secondo un report di Tom Warren di The Verge, l’azienda sta testando una nuova modalità di accesso a Xbox Cloud Gaming che permetterebbe di giocare in streaming gratuitamente, a patto di accettare la presenza di pubblicità. L’iniziativa punterebbe a offrire un assaggio della piattaforma anche a chi non ha un abbonamento Game Pass, ampliando così la base di utenti. Il funzionamento, in base alle informazioni trapelate, è piuttosto semplice: prima di avviare un gioco verrebbero mostrati circa due minuti di pubblicità, dopodiché l’utente avrebbe a disposizione una sessione di gioco in cloud della durata massima di un’ora. 🔗 Leggi su Game-experience.it

