E domani arriva Giorgia Meloni Olio offerto dall’Abruzzo

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia delle giornate clou in onore del Santo Patrono d’Italia, è stata approvata la legge che fa sì che torni la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre; provvedimento che entrerà in vigore nel 2026. Le celebrazioni in onore del Poverello vedono la giornata odierna interamente dedicata al ricordo del "Transito di San Francesco" a Santa Maria degli Angeli mentre domani, ad Assisi, sarà accesa la lampada votiva dei comuni d’Italia con l’olio offerto dallAbruzzo, con la presenza di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri insieme al ministro della cultura Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

domani arriva giorgia meloniGaza, Meloni: «Cessate il fuoco e ostaggi liberi, i partiti dicano sì alla mozione: sarebbe un bel segnale. Anche i Paesi arabi d'accordo» - Un appello alle forze di opposizione, affinché tutto l’arco parlamentare approvi, domani, la mozione di maggioranza per Gaza che ricalcherà, nei progetti del governo, il ... Riporta ilmessaggero.it

domani arriva giorgia meloniFlotilla, Garante: lo sciopero di domani è illegittimo. Landini: “Impugneremo la delibera”. Meloni attacca i sindacati - Bologna, scontri con gli agenti davanti alla stazione. Da quotidiano.net

