È del pescarese Ugo Coppola il corpo ritrovato senza vita in spiaggia nelle Marche

È di Ugo Coppola, sub di 54 anni di Pescara, il corpo ritrovato sulla spiaggia di Ponte Sasso a Fano, nelle Marche, nella mattinata di giovedì 2 ottobre.Come riporta l'AdnKronos, il 54enne era disperso dal 13 agosto durante un’immersione al relitto del Paguro, al largo di Ravenna. L'uomo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Trovato sulla spiaggia di Fano il corpo del sub pescarese scomparso Ugo Coppola si era immerso il 13 agosto al largo di Ravenna. Indagati i due istruttori che gli hanno rilasciato il brevetto
Scomparso in mare a Ravenna, riaffiora a Fano il cadavere del sub pescarese Ugo Coppola - Dopo oltre un mese e mezzo, il mare ha restituito il corpo di Ugo Coppola, 54 anni, sub di Pescara, disperso in estate durante un’immersione al relitto del Paguro, al largo di Ravenna. Come scrive abruzzolive.tv
