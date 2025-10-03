È del pescarese Ugo Coppola il corpo ritrovato senza vita in spiaggia nelle Marche

È di Ugo Coppola, sub di 54 anni di Pescara, il corpo ritrovato sulla spiaggia di Ponte Sasso a Fano, nelle Marche, nella mattinata di giovedì 2 ottobre.Come riporta l'AdnKronos, il 54enne era disperso dal 13 agosto durante un’immersione al relitto del Paguro, al largo di Ravenna.  L'uomo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

