È arrivata in ospedale così Giulia De Lellis parto la soffiata e scoppia il caso | come si fa vedere

La notizia su Giulia De Lellis ha incendiato il mondo del gossip. L’influencer, tra le più seguite d’Italia, sarebbe a un passo dal diventare madre della sua prima figlia, Priscilla, avuta con il compagno Tony Effe. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza, che nelle sue storie Instagram ha parlato di un ricovero al policlinico Gemelli di Roma, dove la futura mamma sarebbe stata accolta in riservatezza assoluta intorno alle 13.00 del 2 ottobre. Una notizia che ha subito scatenato il dibattito, diviso tra chi applaude alla scelta di mantenere la massima privacy e chi, al contrario, trova eccessiva la strategia di “copertura”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it