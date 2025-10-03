Dybala si allena ma resta un caso nella Roma | per Massara è pronto Gasp dice no E il rinnovo

L'argentino spera nella convocazione contro la Fiorentina ma il tecnico frena: "Il ds dice che può recuperare? Non credo sappia più cose di me.". Fino a primavera nessuna discussione sul contratto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dybala si allena ma resta un caso nella Roma: per Massara è pronto, Gasp dice no. E il rinnovo...

Buone notizie per la #Roma: #Dybala si allena con il gruppo e sarà convocato per la sfida di domenica contro la #Fiorentina. https://persemprecalcio.it/2025/10/03/roma-dybala-torna-ad-allenarsi-e-sara-convocato-per-firenze-le-ultime/… - X Vai su X

Si è svolta la rifinitura a Trigoria, in vista del match di domani contro il Lille. Assenti alla seduta di allenamento Dybala e Bailey. Il giamaicano è entrato in campo per svolgere una seduta di allenamento individuale #asroma #vocegiallorossa #europale - facebook.com Vai su Facebook

Dybala resta (per ora) alla Roma. Il punto sulla Joya - I portoghesi avevano mostrato un interesse, il corteggiamento degli argentini capitanati da Paredes è ... Secondo romatoday.it

Gasperini: "Dybala sta bene ma non ha i 90 minuti. Pellegrini resta un valore" - Alla vigilia della sfida contro il Torino, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha tracciato un quadro complessivo dello stato della squadra, tra singoli in cerca della forma migliore, nuovi ... Riporta sportmediaset.mediaset.it