Dybala si allena ma resta un caso nella Roma | per Massara è pronto Gasp dice no E il rinnovo

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'argentino spera nella convocazione contro la Fiorentina ma il tecnico frena: "Il ds dice che può recuperare? Non credo sappia più cose di me.". Fino a primavera nessuna discussione sul contratto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dybala si allena ma resta un caso nella roma per massara 232 pronto gasp dice no e il rinnovo

© Gazzetta.it - Dybala si allena ma resta un caso nella Roma: per Massara è pronto, Gasp dice no. E il rinnovo...

In questa notizia si parla di: dybala - allena

Dybala resta (per ora) alla Roma. Il punto sulla Joya - I portoghesi avevano mostrato un interesse, il corteggiamento degli argentini capitanati da Paredes è ... Secondo romatoday.it

Gasperini: "Dybala sta bene ma non ha i 90 minuti. Pellegrini resta un valore" - Alla vigilia della sfida contro il Torino, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha tracciato un quadro complessivo dello stato della squadra, tra singoli in cerca della forma migliore, nuovi ... Riporta sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Dybala Allena Resta Caso