Dybala fa sorridere la Roma buone notizie per Gasperini | cos’è successo oggi per l’ex Juventus nell’allenamento verso la Fiorentina Ultimissime

Dybala fa sorridere la Roma, notizie importanti per Gian Piero Gasperini sull’ex Juventus in vista del match contro la Fiorentina. Un raggio di luce in un momento difficile. La Roma ritrova il suo fuoriclasse: Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo e si candida per una convocazione nella delicata sfida contro la Fiorentina. Un recupero fondamentale per la squadra di Gian Piero Gasperini, reduce dalla dolorosa sconfitta in Europa League. Il rientro della “Joya”. L’attaccante argentino era fermo dal 14 settembre, a causa di una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Dopo quasi tre settimane di lavoro personalizzato, gestito con grande cautela dallo staff medico, la “Joya” ha superato i test fisici e si è riaggregato ai compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

