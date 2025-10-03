Dutch Nazari pubblica l’album Guarda le luci amore mio feat con Levante e Willie Peyote

Dutch Nazari pubblica l’album Guarda le luci amore mio che contiene le collaborazioni con Levante e Willie Peyote, le date del tour nei club. Dutch Nazari torna oggi venerdì 3 ottobr e con un nuovo progetto discografico: il suo quarto album, Guarda le luci amore mio è in uscita per Woodworm. Padovano classe 1989, Dutch Nazari si è fatto conoscere come una delle voci più originali e letterarie della nuova scena italiana. Con Guarda le luci amore mio raggiunge il traguardo del quarto album, riaffermando il suo percorso: una scrittura che fonde canzone d’autore e attitudine rap, intrecciando critica sociale, ironia e lirismo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

