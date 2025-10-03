Durin e vincoli del hexenzirkel in genshin impact 6.2

Le anticipazioni riguardanti i personaggi di Genshin Impact continuano a suscitare grande interesse tra i giocatori, soprattutto in vista delle prossime versioni. Di recente, sono stati leakati dettagli sul kit di un nuovo personaggio che potrebbe arrivare nella versione 6.2 del celebre RPG d’azione. Questa figura, ancora avvolta nel mistero, presenta alcune caratteristiche che potrebbero influenzare significativamente il suo ruolo all’interno del gioco. dettagli sul kit di durin e implicazioni per genshin impact 6.2. possibile appartenenza alla fazione Hexenzirkel. Secondo le informazioni trapelate da un noto leakster, denominato Kokomi e condivise su Reddit da un utente chiamato Archangel-Des-999, Durin sarà un personaggio di cinque stelle con spada e elemento Pyro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

