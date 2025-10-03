Duplice omicidio di Paupisi | Ocone non risponde alle domande del gip fermo convalidato
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Gip del tribunale di Campobasso, Silvia Lubrano, ha convalidato il fermo di Salvatore Ocone, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni nel Beneventano, e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne. L’udienza nel carcere del capoluogo molisano è durata qualche minuto. Ocone, assistito dall’avvocato d’ufficio Giovanni Santoro, si è avvalso infatti della facoltà di non rispondere. La Procura ha chiesto la misura cautelare in carcere e il Gip si è riservato una decisione, anche se appare scontato che il giudice accolga la richiesta. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
