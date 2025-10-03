Due voci tra le più affascinanti della canzone d’autore italiana e della scena indie dagli anni Novanta, prima come leader di gruppi storici e poi in veste solista. Due artisti che stasera saranno assieme sul palco del Tambourine di Seregno. Oggi alle 21.30 il circolo di via Carlo Tenca proporrà un doppio concerto imperdibile per gli amanti della buona musica: a calcare il palco seregnese sarà innanzitutto Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore, interprete, performer e produttore, una delle voci più intense del panorama alternativo, di cui è stato animatore visionario sin dalla fine degli anni ‘80, quando diede vita ai Carnival of Fools. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due voci d’autore al Tambourine. Sul palco con Giovanardi e Battista