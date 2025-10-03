Due persone sono state denunciate per gli scontri in stazione

Nella serata di giovedì 2 ottobre un gruppo di manifestanti è venuto a contatto con la polizia in tenuta antisommossa nei pressi della stazione centrale di Bologna.Da parte della polizia c’è stato un cospicuo lancio di lacrimogeni mentre alcuni dei manifestanti hanno danneggiato vetrine. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Nella zona di Roccamare a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Circa seicento persone sono state evacuate per l'incendio.

“Erano aggressive e furibonde dopo l’attacco di alcuni calabroni”: sciame d’api “impazzite” ferisce 24 persone, 3 sono gravi

Manfredi: "Le persone fermate per scippi e borseggi sono quasi sempre le stesse. Vogliamo capire come intervenire"

Otto persone sono state uccise nel corso di proteste antigovernative nel Kashmir pakistano - X Vai su X

Circa duecento persone provenienti da tutta la zona si sono ritrovate per esprimere la propria solidarietà alla popolazione di Gaza - facebook.com Vai su Facebook

In Russia due persone sono state uccise da un attacco con droni ucraino contro Novorossiysk, una città con un importante porto - Il governatore della regione russa di Krasnodar ha detto che due persone sono state uccise e sei sono state ferite in un attacco compiuto dall’Ucraina con dei droni nel centro di Novorossiysk, una ... Si legge su ilpost.it

Nel centro di Oslo sono state lanciate due bombe a mano: non ci sono feriti, tre persone minorenni sono state fermate - Martedì sera ci sono state due esplosioni nel centro di Oslo, la capitale norvegese, che hanno causato alcuni danni agli edifici ma nessun ferito. Segnala ilpost.it