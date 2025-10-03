Marina prova ad avvicinare Vinicio per convincerlo della cattiva fede del fratello. E il ragazzo in effetti inizia a nutrire qualche dubbio, ma non al punto da mettere in discussione il suo ruolo in questo momento. Neppure dinanzi alla constatazione che il padre non avrebbe legittimato e consentito il comportamento di Gennaro, che, per giunta, diventa sempre più aggressivo e vendicativo. Silvia nel frattempo propone a Michele di abbandonare il lavoro, prendere tutte le ferie, e partire con lei per allontanarsi un po’ dalla frenesia e le controversie che lo incastrano a Napoli. Ma lui giustamente è contrariato, e non vuole scappare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Due personaggi storici di Un posto al sole verso l'addio