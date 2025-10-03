Due novità per Gattuso | ufficiali i convocati dell’Italia per Estonia ed Israele

Sono 27 i convocati del CT Gattuso per i match con Estonia e Israele. Prima chiamata per Cambiaghi e Nicolussi Caviglia: la lista completa Riprende il cammino della Nazionale italiana verso il Mondiale. Gli Azzurri torneranno in campo nelle prossime due settimane per affrontare Estonia ed Israele, le stesse avversarie già battute a settembre in occasione delle prime due gare da CT di Gattuso. Gennaro Gattuso, nuovo CT azzurro (Foto LaPresse) – calciomercato.it Sabato 11 ottobre, a Tallinn, l’Italia farà visita all’Estonia, mentre martedì 14 ottobre ad Udine è atteso Israele. Entrambi i match sono in programma alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

