due minori scomparse a barletta dopo la scuola non sono tornate a casa

AGI - Da ieri mattina non si hanno più notizie di due ragazze di Barletta, entrambe minorenni, uscite di casa per andare a scuola e mai rientrate. La scomparsa è stata segnalata dai familiari e le ricerche sono state immediatamente avviate dai carabinieri. La prefettura ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, che coordina le operazioni sul territorio con il coinvolgimento di tutte le articolazioni competenti. Al momento non si esclude l'ipotesi di un allontanamento volontario. Chiunque abbia informazioni utili o dovesse avvistarle e' invitato a contattare tempestivamente le autorità o rivolgersi ai numeri di emergenza. 🔗 Leggi su Agi.it

