Due milioni in piazza per Gaza Bloccate le tangenziali a Roma Bologna e Milano

AGI - Da Nord a Sud del Paese decine di migliaia di persone hanno aderito allo sciopero e alle manifestazioni organizzate da Cgil e sindacati autonomi a sostegno di Gaza. Tante le criticità, con diversi snodi del trasporto bloccati, tensioni e scontri con le forze dell'ordine. In molte città, i cortei si sono sdoppiati, da una parte la manifestazione che proseguiva lungo i percorsi concordati con le questure, dall'altra, spesso con una presenza più massiccia di persone, chi cercava un' azione simbolicamente più forte. Tensioni e scontri nelle principali città. A Milano i manifestanti pro Palestina sono partiti da Porta Venezia e hanno poi occupato la tangenziale Est, con i reparti antisommossa che hanno usato idranti e fumogeni per disperderli, con lancio di sassi e petardi da parte dei dimostranti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Due milioni in piazza per Gaza. Bloccate le tangenziali a Roma, Bologna e Milano

In questa notizia si parla di: milioni - piazza

Dal boulevard blu alla nuova piazza Marvelli, nell’assestamento di bilancio 15 milioni di investimenti

Musk piazza Grok al Pentagono: l’Ai patriottica che fa discutere per le sue gaffe, ma che incassa 200 milioni

Osimhen al Galatasaray, affare da 90 milioni: ADL umilia la critica e piazza la "mandrakata"

Oltre due milioni scesi in piazza in tutta #Italia, una media di adesione allo sciopero del 50% con vette anche del 100% in alcune aziende, 300mila a #Roma e 100mila a #Milano, dove eravamo noi. L’Italia migliore in piazza contro l’arroganza, il servilismo ver - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale, Cgil: «Due milioni in piazza per Gaza». Bloccati treni, porti e tangenziali - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo». Da editorialedomani.it

Le cento piazze d’Italia per Gaza e la Flotilla: «Siamo due milioni» - Bloccati porti e autostrade, scontri lievi alle Ogr di Torino e alla sede di Leonardo. Lo riporta editorialedomani.it