Due esplosioni nella notte ma il colpo al Postamat fallisce | caccia ai banditi
SAN PIETRO VERNOTICO - Nonostante il temporale hanno tentato il colpo, ma non ci sono riusciti. I danni però sono stati ingenti. Intorno alle 3 di oggi (venerdì 3 ottobre 2025), sono stati avvertiti due boati. I carabinieri e i vigilanti della Cosmopol sono arrivati sul posto. E hanno scoperto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
