Due esplosioni nella notte ma il colpo al Postamat fallisce | caccia ai banditi

Brindisireport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN PIETRO VERNOTICO - Nonostante il temporale hanno tentato il colpo, ma non ci sono riusciti. I danni però sono stati ingenti. Intorno alle 3 di oggi (venerdì 3 ottobre 2025), sono stati avvertiti due boati. I carabinieri e i vigilanti della Cosmopol sono arrivati sul posto. E hanno scoperto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: esplosioni - notte

Raid russi da est a ovest, esplosioni nella notte in Ucraina. Trump: “Le armi a Kiev passeranno dalla Nato”

Gaza, nuove esplosioni nella notte nella Striscia

Ucraina, attacchi nella notte: esplosioni in Crimea e raffineria russa in fiamme | Trump schiera due sottomarini nucleari dopo le "provocazioni" di Medvedev

due esplosioni notte colpoAssalto al Postamat con le bombe: esplosioni nella notte nel Brindisino, ma il furto fallisce - Assalto al Postamat di San Pietro Vernotico (Brindisi) nella notte appena trascorsa. Scrive msn.com

due esplosioni notte colpoAssalto ai bancomat nel Potentino. Questa notte doppia esplosione a Castelgrande, banda in fuga - A distanza di nove mesi, una banda di malviventi questa notte è tornata a colpire a Castelgrande. Da melandronews.it

Cerca Video su questo argomento: Due Esplosioni Notte Colpo