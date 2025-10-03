Due arresti per spaccio effettuati dai Carabinieri di Palestrina | un 28enne romano sorpreso a Zagarolo con un etto di hashish e un 42enne di Cave con cocaina in parte già divisa in dosi
Le operazioni descritte di seguito, eseguite nell'ambito della giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Palestrina ed in pieno accordo
In questa notizia si parla di: arresti - spaccio
