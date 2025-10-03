Due anni dall’omicidio Paganelli Intrighi passioni e segreti | chi ha ucciso davvero Pierina?

Rimini, 3 ottobre 2025 – Erano le 22.06 del 3 ottobre 2023. Una sera come tante, in via del Ciclamino, dove tra i palazzoni alla periferia di Rimini le temperature ancora miti di quell’accenno di autunno rendevano l’aria della sera ancora di quel fresco tollerabile, quasi piacevole. Erano le 22.06 quando sulla soglia dell’imbocco sotterraneo che porta ai garage del civico 31, una Panda rossa rincasava con alla guida una 78enne di ritorno da un incontro di preghiera con i Testimoni di Geova. Pochi minuti. Istanti terribili e necessari per raggiungere il proprio box, scendere dall’auto, chiudere la basculante ed andare incontro alla propria morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

